Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

Стоимость самой дешевой студии в Петербурге оценили в 3,6 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в новостройках Санкт-Петербурга в марте 2026 года составила 3,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о лоте, расположенном на юге города в Пушкинском районе. Что касается наиболее дорогой студии, выставленной на продажу на первичном рынке жилья, она находится в историческом центре Петербурга — Петроградском районе. Ее стоимость оценили в 32,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что цена самой дешевой «однушки» возле станции метро в Санкт-Петербурге на первичном рынке недвижимости в апреле 2026-го составила 10,1 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести объект во Фрунзенском районе площадью 28,1 квадратных метра.