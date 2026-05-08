Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:22, 8 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

Стоимость самой дешевой студии в Петербурге оценили в 3,6 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в новостройках Санкт-Петербурга в марте 2026 года составила 3,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о лоте, расположенном на юге города в Пушкинском районе. Что касается наиболее дорогой студии, выставленной на продажу на первичном рынке жилья, она находится в историческом центре Петербурга — Петроградском районе. Ее стоимость оценили в 32,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что цена самой дешевой «однушки» возле станции метро в Санкт-Петербурге на первичном рынке недвижимости в апреле 2026-го составила 10,1 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести объект во Фрунзенском районе площадью 28,1 квадратных метра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok