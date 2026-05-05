20:07, 5 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

Стоимость самой дешевой квартиры у метро в Петербурге составила 10,1 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры у метро в Санкт-Петербурге на первичном рынке недвижимости в апреле 2026 года составила 10,1 миллиона рублей. Информацию о данном выставленном на продажу объекте «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о лоте, расположенном во Фрунзенском районе. Его площадь — 28,1 квадратных метра. Специалисты отметили, что по сравнению с августом 2025 года минимальный бюджет, необходимый для покупки «однушки» возле метро в городе, вырос на 1,3 миллиона рублей. Тогда цена самой дешевой квартиры составляла 8,8 миллиона рублей. Положительную динамику этого показателя они связали со стабильным спросом на недвижимость у метро и ограниченное число предложений с компактным метражом.

Ранее сообщалось, что стоимость самой бюджетной «однушки» у метро в Москве на вторичном рынке жилья в апреле 2026-го оценили в 5,4 миллиона рублей.

