11:20, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Известную юмористку увезли на скорой из-за упавшего холодильника

Маргарита Щигарева
Фото: @Laura Clery

Известная американская юмористка Лора Клери попала в больницу из-за упавшего на нее холодильника. Об этом пишет Page Six.

По словам Клери, инцидент произошел, когда она пыталась поставить на место холодильник, поскольку ее сын ранее передвинул его. В итоге бытовой прибор упал на нее и сильно придавил. Юмористка добавила, что не могла двигаться и ей было трудно дышать.

Клери удалось позвонить в службу спасения, так как у нее в кармане был телефон. Прибывшие на место спасатели освободили ее. Затем юмористку увезли в больницу на скорой помощи.

«Я действительно не знала, смогу ли выбраться живой. Понадобилось трое пожарных, чтобы его с меня сняли. Меня все еще трясет», — призналась Клери. При этом она не уточнила, какие травмы получила в ходе происшествия.

Ранее сообщалось, что популярная канадская блогерша Pinkydoll (настоящее имя — Федха Синон) пережила несколько сердечных приступов подряд. Она заявила, что была на грани смерти.

