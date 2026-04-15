10:14, 15 апреля 2026

Популярную блогершу госпитализировали после трех сердечных приступов

Канадская блогерша Pinkydoll заявила, что перенесла три сердечных приступа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Популярная канадская блогерша Pinkydoll (настоящее имя — Федха Синон) заявила, что попала в больницу после нескольких сердечных приступов подряд. Подробностями она поделилась в видео, опубликованном в соцсети TikTok.

В ролике блогерша лежит на больничной койке. «Я перенесла три сердечных приступа, поэтому я сейчас в больнице», — рассказала она и добавила, что была на грани смерти.

По словам Pinkydoll, в первые часы после госпитализации врачи даже запрещали ей пить воду, потому что опасались, что ее состояние может ухудшиться. «Мне было страшно, очень страшно. (...) Но я все еще жива. Бог дал мне шанс», — написала она под видео. Блогерша также призвала поклонников беречь свое здоровье.

Ранее британская блогерша Фэй Гринвуд, перенесшая инфаркт и пересадку сердца, раскрыла первые признаки сердечного приступа. Она рассказала, что испытывала сильную слабость.

Pinkydoll ведет аккаунт в TikTok, на который подписано два миллиона пользователей. Блогерша стала известна благодаря видео, в которых она имитирует поведение неигровых персонажей (NPC) из видеоигр, повторяя одни и те же фразы и движения.

