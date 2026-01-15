Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:04, 15 января 2026Интернет и СМИ

Перенесшая инфаркт известная блогерша раскрыла первый признак сердечного приступа

Перенесшая инфаркт блогерша Гринвуд испытывала слабость в день приступа
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @fayegreenwoody

Известная британская блогерша Фэй Гринвуд, перенесшая инфаркт и пересадку сердца, раскрыла первые признаки сердечного приступа. Об этом пишет Sussex Express.

По словам блогерши, ей стало плохо на отдыхе в Париже. Как раскрыла Гринвуд, в день, когда у нее случился сердечный приступ, она испытывала сильную слабость и практически все время спала. Вместе с бойфрендом она вызвала скорую помощь, однако медики поначалу приняли ее состояние за алкогольное опьянение.

«Мне было очень сложно с ними говорить, потому что я то была в сознании, то теряла его», — добавила Гринвуд. Блогерша уточнила, что ее привезли в больницу, однако там в течение нескольких часов никто ее не осмотрел, и она решила вернуться в отель. На следующий день инфлюэнсерша проснулась от того, что ее рвало кровью и она с трудом дышала.

Гринвуд снова привезли в больницу — там ей провели операцию. Позднее блогершу доставили на родину, где ей сделали пересадку сердца. «Теперь моя жизнь совсем другая, потому что я принимаю много лекарств, которые нужно пить в определенное время, некоторые на голодный желудок, а другие с едой. Также я должна избегать некоторой пищи и напитков», — рассказала она.

Материалы по теме:
Что такое чекап организма? Полный список обследований для профилактики и диагностики болезней
Что такое чекап организма?Полный список обследований для профилактики и диагностики болезней
11 июня 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Блогерша призвала всех, у кого есть признаки возможных проблем с сердцем, пройти обследование.

Ранее известный южнокорейский комик Ким Су Ен, переживший инфаркт, раскрыл ощущения перед сердечным приступом. По словам юмориста, он ощутил боль в груди, однако списал ее на мышечный дискомфорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Военкор рассказал о странном поведении российского генерала во время марша Пригожина

    Крещенские купания начали отменять в регионах России из-за БПЛА

    Врач назвал идеальное время для первой чашки кофе

    Дзюба оценил выступление россиянина Демина в НБА

    Случаи смерти детей при странных обстоятельствах выявили еще в одном роддоме России

    Динамика цен на ключевой драгметалл резко изменилась

    ВС России изъяли секретные данные о беспилотниках ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok