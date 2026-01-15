Перенесшая инфаркт известная блогерша раскрыла первый признак сердечного приступа

Перенесшая инфаркт блогерша Гринвуд испытывала слабость в день приступа

Известная британская блогерша Фэй Гринвуд, перенесшая инфаркт и пересадку сердца, раскрыла первые признаки сердечного приступа. Об этом пишет Sussex Express.

По словам блогерши, ей стало плохо на отдыхе в Париже. Как раскрыла Гринвуд, в день, когда у нее случился сердечный приступ, она испытывала сильную слабость и практически все время спала. Вместе с бойфрендом она вызвала скорую помощь, однако медики поначалу приняли ее состояние за алкогольное опьянение.

«Мне было очень сложно с ними говорить, потому что я то была в сознании, то теряла его», — добавила Гринвуд. Блогерша уточнила, что ее привезли в больницу, однако там в течение нескольких часов никто ее не осмотрел, и она решила вернуться в отель. На следующий день инфлюэнсерша проснулась от того, что ее рвало кровью и она с трудом дышала.

Гринвуд снова привезли в больницу — там ей провели операцию. Позднее блогершу доставили на родину, где ей сделали пересадку сердца. «Теперь моя жизнь совсем другая, потому что я принимаю много лекарств, которые нужно пить в определенное время, некоторые на голодный желудок, а другие с едой. Также я должна избегать некоторой пищи и напитков», — рассказала она.

Блогерша призвала всех, у кого есть признаки возможных проблем с сердцем, пройти обследование.

Ранее известный южнокорейский комик Ким Су Ен, переживший инфаркт, раскрыл ощущения перед сердечным приступом. По словам юмориста, он ощутил боль в груди, однако списал ее на мышечный дискомфорт.