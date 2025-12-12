Переживший инфаркт комик раскрыл ощущения перед сердечным приступом

Переживший инфаркт комик Ким Су Ен списал боль в груди на мышечный дискомфорт

Известный южнокорейский комик Ким Су Ен, переживший инфаркт, раскрыл ощущения перед сердечным приступом. Об этом пишет Korea JoongAng Daily.

По словам юмориста, перед тем как у него на съемках произошел инфаркт, он ощутил боль в груди, однако списал ее на мышечный дискомфорт. Ким Су Ен добавил, что воспользовался специальным пластырем от боли, но неприятные ощущения только усилились.

В больнице, куда отправился юморист, ему выдали лишь лекарство от изжоги и посоветовали обратиться в более крупную клинику. Комик не послушался рекомендаций и вернулся на съемки, где в какой-то момент схватился за грудь и потерял сознание.

Ким Су Ен раскрыл, что пришел в себя только через 20 минут после приступа, будучи в машине скорой помощи. Он также заявил, что медикам с трудом удалось нормализовать его сердечный ритм: им пришлось более семи раз использовать дефибриллятор.

«Когда я пришел в сознание, меня накрыло чувство страха. Я думал про жизнь и смерть», — признался комик. По его словам, он благодарен медикам за то, что им удалось привести его в чувство.

О том, что Ким Су Ену стало плохо на съемках, сообщалось в ноябре. Уточнялось, что поначалу юморист был в критическом состоянии.