Известный комик потерял сознание и попал в больницу в критическом состоянии

Корейского комика Ким Су Ена госпитализировали после потери сознания на съемках

Известного южнокорейского комика Ким Су Ена госпитализировали после того, как он потерял сознание на съемках. О том, что юморист попал в больницу, пишет The Korea Times.

Уточняется, что комику стало плохо 13 ноября во время съемок для YouTube-канала. Ему вызвали скорую помощь. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, после чего Ким Су Ена отвезли в больницу.

По данным издания, поначалу юморист был в критическом состоянии, однако позже стал дышать самостоятельно и пришел в сознание. «Сейчас он отдыхает, сдает анализы и проходит лечение. Мы сделаем все возможное, чтобы способствовать его скорейшему восстановлению», — сообщили в агентстве, с которым сотрудничает Ким Су Ен.

