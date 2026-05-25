В Армении высказались о связи приезда Рубио с предстоящими выборами

Мирзоян отверг связь визита Рубио с выборами в парламент Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отверг связь визита Государственного секретаря США Марко Рубио во вторник с выборами в парламент страны 7 июня. Об этом он заявил в комментарии News.am.

«Причем тут выборы? Как они могут быть связаны?» — подчеркнул дипломат.

Мирзоян также не назвал документы, которые подпишут представители Вашингтона и Еревана в армянской столице. Об этом, добавил он, будет сообщено позже.

Накануне МИД Армении сообщил о предстоящем визите Марко Рубио в постсоветскую республику. Стороны подпишут двусторонние документы и сделают заявления для прессы.