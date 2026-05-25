13:17, 25 мая 2026Россия

Названа предварительная причина крушения самолета в российском регионе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Предварительной причиной крушения самолета «Аэропракт-22» в Богучанском районе Красноярского края назвали отказ двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что при взлете воздушное судно врезалось в деревья. Пострадавших при ЧП уже госпитализировали.

О крушении самолета краевое управление МЧС сообщило днем 25 мая. В результате жесткого приземления воздушное судно получило сильные повреждения.

Позже выяснилось, что на борту разбившегося самолета были два сотрудника лесопожарного центра — они проводили специализированные лесоавиационные работы.

