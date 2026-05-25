13:13, 25 мая 2026

Силовики раскрыли схему незаконного обогащения на российских недрах

Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Забайкальском крае правоохранители раскрыли незаконную схему обогащения на недрах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан руководитель геологической организации. У мужчины изъяли шесть миллионов рублей наличными. Предполагаемый взяткодатель также задержан.

По версии следствия, руководитель геологической организации в 2025 году получил 200 тысяч рублей от генерального директора добывающей компании. Взятка предназначалась за ускоренную выдачу положительного заключения экспертизы на проекты геологического изучения недр в Карымском районе. В документы были внесены фиктивные сведения о якобы выполненных работах.

Установлено, что с 2023 по 2025 год к фигуранту обращались не менее 10 недропользователей. Стоимость одного «положительного» заключения варьировалась от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ранее преступную группу по незаконному получению лицензий на добычу золота задержали в Забайкальском крае.

