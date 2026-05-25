Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:14, 25 мая 2026Силовые структуры

В российском регионе продавали лицензии на добычу золота

В Забайкалье задержали двух чиновников, торговавших лицензиями на добычу золота
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Преступную группу по незаконному получению лицензий на добычу золота задержали в Забайкальском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В преступную группу входили чиновники, которые занимались вопросами недропользования. По версии следствия, они получали взятки от представителей золотодобывающих предприятий, а взамен обеспечивали им выдачу лицензий.

Всего по делу задержаны восемь человек. Среди них — двое чиновников, один бывший чиновник и пять взяткодателей. Им предъявлено обвинение по статьям 290 («Получение взятки») и 291 («Дача взятки») УК РФ. Суд отправил фигурантов под стражу. На их имущество наложен арест на сумму более 60 миллионов рублей.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ России, оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет 1,5 миллиарда рублей.

Ранее в Подмосковье арестовали главврача психбольницы за взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    Россиянин попал под следствие за пропаганду в мессенджере

    Одну из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в Москву

    Охваченный огнем хостел в Москве попал на видео

    Родившая от Козловского актриса подала на него в суд

    Российское село оказалось на грани затопления

    Победа «Баварии» в Кубке Германии принесла россиянину 5,7 миллиона рублей

    Названа оптимальная яркость экрана смартфона

    Колумбийский наркоторговец сел в России почти на 10 лет

    Ссора россиянина с братом через 15 лет привела его в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok