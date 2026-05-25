В российском регионе продавали лицензии на добычу золота

В Забайкалье задержали двух чиновников, торговавших лицензиями на добычу золота

Преступную группу по незаконному получению лицензий на добычу золота задержали в Забайкальском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В преступную группу входили чиновники, которые занимались вопросами недропользования. По версии следствия, они получали взятки от представителей золотодобывающих предприятий, а взамен обеспечивали им выдачу лицензий.

Всего по делу задержаны восемь человек. Среди них — двое чиновников, один бывший чиновник и пять взяткодателей. Им предъявлено обвинение по статьям 290 («Получение взятки») и 291 («Дача взятки») УК РФ. Суд отправил фигурантов под стражу. На их имущество наложен арест на сумму более 60 миллионов рублей.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ России, оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет 1,5 миллиарда рублей.

