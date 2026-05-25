11:34, 25 мая 2026

Врач посоветовала метод ходьбы для развития устойчивости

Физиотерапевт Морроу посоветовала ходить босиком для баланса и равновесия
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач-физиотерапевт Клэр Морроу посоветовала ходить босиком по неровной поверхности, чтобы тренировать баланс и устойчивость. О том, как этот метод ходьбы помогает сохранить здоровье, она рассказала в интервью HuffPost.

По словам Морроу, у человеческого тела есть незаметная, но очень важная функция: мозг в любой момент времени знает, в каком положении оно находится. Например, когда человеку нужно наступить на неровную поверхность, мозг автоматически считывает, что положение сустава изменилось, и напрягает нужные мышцы, чтобы сохранить равновесие.

«Система работает автоматически, но с возрастом или после травмы ее эффективность снижается и ей требуется развитие. Если перестать использовать эту функцию, она исчезнет», — считает врач. По ее словам, это ведет к травмам, что особенно опасно в пожилом возрасте.

Чтобы тренировать устойчивость и равновесие, Морроу посоветовала время от времени ходить босиком по неровным поверхностям. По ее словам, подойдут трава, песок, земля, опилки. «Такая прогулка даст вашему телу вызов и заставит его реагировать на что-то неожиданное», — заключила она.

Ранее врачи Паула Сампер и Хавьер Марин рассказали, как получить максимально точный результат при измерении артериального давления. По их словам, вероятность ошибок снижается, если провести измерения трижды с интервалом в одну минуту.

