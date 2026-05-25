Стало известно о пострадавших при крушении самолета в российском регионе

112: Два человека пострадали при крушении самолета в Красноярском крае

Два человека пострадали в результате жесткой посадки легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Богучанском районе Красноярского края. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, воздушное судно упало в районе поселка Осиновый Мыс. Пострадавших эвакуировали в медучреждения. Информация о причинах происшествия не приводится.

О крушении самолета региональное управление МЧС сообщил днем 25 мая. В результате жесткого приземления воздушное судно получило сильные повреждения. Позже выяснилось, что на борту разбившегося самолета были сотрудники лесопожарного центра — они проводили специализированные работы.

Ранее в лесу в Якутии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ для патрулирования пожароопасной обстановки, но примерно в четырех километрах от места вылета у самолета отказал двигатель. В результате происшествия пострадали три человека.