18-летняя чеченка из многодетной семьи ушла из дома ночью и пропала

В Волгоградской области 18-летняя чеченка ушла из дома ночью и пропала

В Волгоградской области 18-летняя чеченка Макка Агаева ушла из дома в поселке Степном Ленинского района ночью и пропала. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям издания, на связь с родственниками девушка не выходила уже больше месяца. Последний раз ее видели 15 апреля.

Чеченка не работала и не училась, помогала родителям по хозяйству. Знакомый семьи рассказал, что девушка почти всегда была замкнутой. Собеседник V1.ru в то же время допустил, что исчезнувшая могла тайно выйти замуж и сбежать к избраннику.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подчеркнули, что заявление о пропаже девушки у них также зарегистрировано. В какой одежде девушка ушла — неизвестно. Из примет волонтеры выделяют: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы каштанового цвета, глаза карие.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летняя девушка пропала по пути на работу.