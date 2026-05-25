Дачникам напомнили о правилах выбрасывания мусора

Юрист Султанов: Строительный мусор на участке нельзя выбрасывать в общий бак

На дачном участке важно разделять бытовой мусор, крупногабаритные отходы, строительный мусор и растительные остатки. Утилизировать разные категории отходов нужно по-разному, рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.

В контейнер следует выбрасывать обычный бытовой мусор — упаковку, пищевые отходы и предметы повседневного потребления. Что касается крупногабаритных отходов, например старой мебели, бытовой техники или отходов от ремонта, их нужно размещать в бункере или на специально отведенной площадке.

Строительный мусор — кирпич, бетон, остатки кровли, утеплителя, оконные блоки, материалы после демонтажа или капитального ремонта — нельзя просто оставить у контейнерной площадки или выбросить в общий бак. Для таких отходов нужно заказывать отдельный вывоз через специализированную организацию. Желательно сохранять договор, чек или акт — это подтверждение, что мусор передан законным способом. Разумеется, нельзя превращать в свалку территорию за участком, обочину, лесополосу или земли общего пользования садового некоммерческого товарищества (СНТ).

Ветки, спилы деревьев и кустарников тоже не следует относить к контейнеру. Их можно компостировать, измельчать, вывозить отдельно или сжигать, но только при соблюдении противопожарных правил.

