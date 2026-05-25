Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:31, 25 мая 2026Экономика

Дачникам напомнили о правилах выбрасывания мусора

Юрист Султанов: Строительный мусор на участке нельзя выбрасывать в общий бак
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На дачном участке важно разделять бытовой мусор, крупногабаритные отходы, строительный мусор и растительные остатки. Утилизировать разные категории отходов нужно по-разному, рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.

В контейнер следует выбрасывать обычный бытовой мусор — упаковку, пищевые отходы и предметы повседневного потребления. Что касается крупногабаритных отходов, например старой мебели, бытовой техники или отходов от ремонта, их нужно размещать в бункере или на специально отведенной площадке.

Строительный мусор — кирпич, бетон, остатки кровли, утеплителя, оконные блоки, материалы после демонтажа или капитального ремонта — нельзя просто оставить у контейнерной площадки или выбросить в общий бак. Для таких отходов нужно заказывать отдельный вывоз через специализированную организацию. Желательно сохранять договор, чек или акт — это подтверждение, что мусор передан законным способом. Разумеется, нельзя превращать в свалку территорию за участком, обочину, лесополосу или земли общего пользования садового некоммерческого товарищества (СНТ).

Ветки, спилы деревьев и кустарников тоже не следует относить к контейнеру. Их можно компостировать, измельчать, вывозить отдельно или сжигать, но только при соблюдении противопожарных правил.

Ранее дачникам назвали способ справиться с сорняками на участке без химикатов. Для грядок подойдут прополка, для профилактики появления сорных трав на газоне — частый покос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    Россиянин попал под следствие за пропаганду в мессенджере

    Одну из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в Москву

    Охваченный огнем хостел в Москве попал на видео

    Родившая от Козловского актриса подала на него в суд

    Российское село оказалось на грани затопления

    Победа «Баварии» в Кубке Германии принесла россиянину 5,7 миллиона рублей

    Названа оптимальная яркость экрана смартфона

    Колумбийский наркоторговец сел в России почти на 10 лет

    Ссора россиянина с братом через 15 лет привела его в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok