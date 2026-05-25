Ведущая «Играй, гармонь любимая!» устроила скандал в пекарне и раскричалась на сотрудников

12:26, 25 мая 2026

Ведущая «Играй, гармонь любимая!» Заволокина устроила скандал в пекарне в Ельце
Маргарита Щигарева
Кадр: группа «Пекарня | Елецкая сдоба| Елец» во «ВКонтакте»

Представители пекарни «Елецкая сдоба», расположенной в российском городе Елец, заявили, что ведущая программы «Играй, гармонь любимая!» на Первом канале Анастасия Заволокина устроила скандал в их торговой точке. Об инциденте компания рассказала в своей группе во «ВКонтакте».

Отмечается, что команда программы проводила съемки у пекарни. В какой-то момент, по словам представителей компании, Заволокина зашла в заведение и принялась кричать на сотрудников.

«Она орет, размахивает руками, угрожает. Слова, которые летят в сторону сотрудников, — не просто грубость, а настоящие угрозы: "Убью! Задушу!" Она кидается на персонал. Люди в шоке», — говорится в публикации.

На видеозаписи, опубликованной компанией, Заволокина также угрожает некоему мужчине, что придушит его. «Я привезла вам кучу людей, которые купили продукцию. А нас тут обосрали!» — возмущалась ведущая.

По версии «Елецкой сдобы», ведущая осталась недовольна тем, как к ней и ее съемочной группе отнеслись работники пекарни. Владелица пекарни в беседе с «Осторожно, новости!» заявила, что конфликт с Заволокиной возник из-за того, что сотрудники пропустили их постоянного покупателя-пенсионера перед сотрудниками съемочной группы. «Мы пропустили дедушку вперед, съемочная группа позже купила все необходимое и вышла, но потом к нам зашла сама Заволокина. Оказалось, они нажаловались ей. Она начала кричать на сотрудников», — объяснила предпринимательница.

Ранее сообщалось, что участнику телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» («ЧГК») на Первом канале Александру Друзю пригрозили лишением статуса магистра. Отмечалось, что он нарушил правило, запрещающее использовать оригинальную атрибутику «ЧГК» на корпоративах для частных заказчиков.

