Друзю пригрозили лишением статуса магистра «Что? Где? Когда?»

Друзь может лишиться статуса магистра «ЧГК» из-за нарушения на корпоративе

Магистр телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Александр Друзь может лишиться статуса магистра из-за нарушения правил на корпоративе, который он проводил. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Друзь нарушил правило, запрещающее использовать оригинальную атрибутику «ЧГК» на корпоративах для частных заказчиков. Уточняется, что знатоки могут организовывать интеллектуальные игры за деньги, однако без разрешения обладателя лицензии они не могут использовать символику игры: волчок, черный ящик и хрустальную сову.

Друзь же нарушил это правило, организовав корпоратив со всеми оригинальными атрибутами «ЧГК». По информации издания, магистра оштрафовали на сумму, превысившую его гонорар за мероприятие. Ему также пригрозили расторжением контракта с телеигрой.

Уточняется, что после произошедшего сотрудники Друзя перепроверяют площадку перед каждым мероприятием на наличие оригинальных атрибутов. Сам магистр подчеркнул, что строго следит за регламентом.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что Друзь пытался купить ответы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» При этом Дибров подчеркнул, что этот скандал его не касался.