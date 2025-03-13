«Ноль эмпатии. Абсолютно». Бывший знаток «Что? Где? Когда?» назвал правильными удары ВСУ по Белгороду. Что еще он говорил?

Экс-знаток «ЧГК» Аскеров заявил, что не сочувствует жителям Белгорода

Бывший знаток из интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что считает оправданными жертвы среди мирных жителей Белгородской области из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и что в Москве нет людей, с которыми можно разговаривать. Какие еще высказывания бывшего знатока возмутили интернет?

Аскеров назвал правильными удары ВСУ по Белгороду

Обсуждая российско-украинский конфликт, бывший знаток «Что? Где? Когда?» заявил, что считает оправданными все действия Киева в отношении России, в том числе ракетные удары по мирному населению. Аскеров добавил, что не испытывает сочувствия к пострадавшим в результате атак белгородцам.

Ноль эмпатии. Абсолютно Ровшан Аскеров экс-знаток «Что? Где? Когда?»

Аскеров заявил о вине родителей белгородских детей, попавших под обстрелы ВСУ

Говоря о том, что жертвами ракетных ударов по Белгороду стали дети, Аскеров заявил, что в этом виноваты их родители, а не ВСУ. Также Аскеров признался, что не может испытывать эмпатию к ребенку, который провожает российских военных на фронт.

Родители украли у своих детей все, даже жизни. Дети не отвечают за родителей. Но в данном случае — это вина родителей этих детей, которые все 25 лет говорили, что это (жизнь в России — прим. «Ленты.ру») прекрасно. И до сих пор они считают, что это прекрасно Ровшан Аскеров экс-знаток «Что? Где? Когда?»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Аскеров заявил, что в Москве нет людей

Во время беседы Дудь вспомнил слова Аскерова, назвавшего Москву лучшим городом земли, в котором нет людей. Знаток подтвердил, что до сих пор так считает.

Нет людей — homo sapiens, homo animatus, людей одушевленных. То есть тех, с которыми можно было бы разговаривать Ровшан Аскеров экс-знаток «Что? Где? Когда?»

Бывший знаток добавил, что считал российскую столицу лучшим городом земли, когда жил в Москве. Теперь же, по мнению Аскерова, все жители Москвы «пишут доносы». Он также заявил, что не доверяет никому из москвичей. Наконец игрок «ЧГК» заключил, что по этой причине никогда не вернется в Россию.

Дудь назвал слова Аскерова людоедскими

Юрий Дудь Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дудь, выслушав слова Аскерова, счел их неприемлемыми. «Я просто считаю твой тейк людоедским совершенно. И то, что для тебя дети в Киеве отличаются от детей в Белгороде. Для меня — не отличаются», — сказал журналист. Он добавил, что жертвами обстрелов не должны становиться дети ни с российской, ни с украинской стороны.

В комментариях к ролику Дудя многие пользователи критиковали высказывания Аскерова и называли его глупым. «Слова Ровшана: "Знатоки — не очень умные люди". Очень точное замечание», «Понятие "двойные стандарты" открылось для меня с абсолютно новой стороны», «Всю жизнь считала, что люди, которые играли в "Что? Где? Когда?" — это умнейшие люди. Ошибалась», «Наглядная иллюстрация того, что эрудированный и умный — не слова-синонимы», — написали они.