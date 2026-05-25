11:20, 25 мая 2026

В одной стране пожаловались на потерю миллиардов евро из-за ЕС и Украины

Пиперя: Румыния потеряла десятки миллиардов евро из-за ЕС и Украины
Вячеслав Агапов
Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Румыния потеряла десятки миллиардов евро из-за ЕС и Украины. Об этом заявил румынский депутат Европарламента Георге Пиперя, его цитирует РИА Новости.

Политик пожаловался на потерю денег и разрушение промышленности на фоне острого политического кризиса в стране, где парламент отправил в отставку проевропейское правительство Илие Боложана из-за резкого увеличения налогов по запросу Брюсселя.

«Национальный план восстановления и устойчивости, запущенный в 2021 году, стал одной из самых провальных сделок в истории Румынии... В то время как мы вытянули 11 миллиардов евро от ЕС (из которых около восьми миллиардов нужно вернуть с процентами в течение 30 лет), мы заплатили взнос в бюджет ЕС в размере 18 миллиардов. Бухарест потратил на войну на Украине, вероятно, от 10 миллиардов до 40 миллиардов евро», — заявил Пиперя.

Полученные от ЕС деньги тратились на различные консультации и «зеленые» презентации в PowerPoint «без всякой практической пользы». В то же время промышленность страны была уничтожена под предлогом «декарбонизации» и курса на зеленые технологии, а в скором времени Румынии придется тратиться на оборону под предлогом «идут русские», добавил депутат.

В апреле 2026 года инфляция в Румынии достигла 10,7 процента. Самый большой рост цен (13,04 процента) зафиксировали в сфере услуг. Цены на непродовольственные товары выросли на 12,02 процента, а на продукты питания — на 7,39 процента. Из последней категории особенно сильно (на 21,76 процента) подорожал кофе. На второй позиции оказались куриные яйца (плюс 14,78 процента). Стоимость говядины выросла на 12,24 процента.

