Москвичам рассказали о погоде на день

09:27, 25 мая 2026

Синоптик Тишковец: 25 мая в Москве ожидаются кратковременные дожди
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В понедельник, 25 мая, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, на погоду в этот день будет влиять прохождение вторичного холодного фронта, пришедшего из-за североатлантического циклона, центр которого находится над Архангельском. «В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный от четырех до девяти метров в секунду, порывистый. Температура плюс 17 — плюс 20 градусов», — поделился информацией он. Специалист добавил, что показания барометров будут падать и составят 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что тепло вернется в столицу лишь в начале июня.

