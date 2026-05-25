Бывший СССР
09:13, 25 мая 2026

Украина начала укреплять оборону на границе с Белоруссией

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина начала готовить круговую оборону в граничащей с Белоруссией Волынской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на слова главы Ковельской районной администрации Андрея Черена.

«Речь идет о приграничных территориях, для которых также рассматривают сценарии полной эвакуации в случае угрозы на границе», — сказано в материале.

Также стало известно о подготовке круговой обороны в Киевской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии. По его словам, Минск может нанести удар по Волыни, а также Житомирской и Ровенской областям.

Белорусский лидер, в свою очередь, Александр Лукашенко не раз заявлял, что республика не собирается втягиваться в конфликт на Украине. Он добавил, что в этом нет никакой необходимости, военной или гражданской.

