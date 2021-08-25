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В Мосгордуме отказались от предложения запретить электросамокаты

ТАСС: в Мосгордуме не поддержали запрет использования самокатов в общественных местах
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Фото: АГН «Москва»

Предложение полностью запретить использование электросамокатов, сигвеев и гироскутеров не поддержали в Мосгордуме. Столичные парламентарии намерены обсудить регулирование электротранспорта с представителями Санкт-Петербурга и Севастополя в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.

По его словам, в одном российском городе жители обратились к главе с просьбой исключить возможность передвижения на электросамокатах в скверах, парках, набережных и площадях из-за дискомфорта передвижения в людных местах.

«Депутаты Мосгордумы не разделяют такой радикальной позиции и призывают всех региональных законодателей подключиться к работе над правовым решением столь актуальной проблемы. Мы выступаем за взвешенный подход, который бы разделяли как пользователи СИМ, так и пешеходы», — подчеркнул Шапошников.

Ранее МВД раскрыло число ДТП с электросамокатами в Москве: за семь месяцев произошло 55 аварий. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в результате аварий два человека погибли, а еще 57 — пострадали. Она отметила, что почти 80 процентов ДТП с электросамокатами «произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них».

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