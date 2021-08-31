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Появились подробности порчи солидолом электросамокатов в Москве

РБК: прокатчики испорченных солидолом электросамокатов в Москве обратились в полицию
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сервисы аренды электросамокатов в Москве раскрыли подробности порчи солидолом. Об этом сообщает РБК.

Как рассказали РБК в пресс-службе компании Urent, полиция уже получила фотографии группы лиц. Порчу самокатов подтвердили в пресс-службе партнера компании — сервисе «Ситимобил». В «Яндекс.Go» также рассказали, что обратились в полицию. Самокаты почистили и провели дезинфекцию. В пресс-службе сервиса Lite уточнили, что их самокаты не пострадали, так как сервис работает преимущественно в Новой Москве и не представлен в центре столицы.

В компании Whoosh сообщили, что провели внутреннее расследование и смогли установить личности злоумышленников. Известно, что они действовали втроем. Компания также намерена обратиться в полицию.

Ранее представители компаний рассказали, что всего было повреждено 800 самокатов. Так, у компании Whoosh испачкано около 500 устройств, у Яндекса — около 30, у Urent — 285. Как уточнили в полиции, инцидент произошел 26 августа, но об этом стало известно только сейчас. Сумма материального ущерба пока не определена.

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