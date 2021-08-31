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В Москве нашли обмазавших солидолом сотни электросамокатов россиян

Сервис Whoosh нашел вандалов, испортивших солидолом более 500 электросамокатов
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Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Сервис Whoosh нашел россиян, испортивших солидолом сотни электросамокатов. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы кикшеринга пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что на данный момент испорчено 503 принадлежащих сервису самоката. Вандалы наносят на ручки и дисплей самоката солидол и черный маркер. Мотивы их действий пока неясны.

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«Мы проводим внутреннее расследование и уже смогли установить личности хулиганов... Мы будем обращаться в полицию», — сообщили в Whoosh.

Представители сервиса полагают, что злоумышленники действовали втроем.

Раннее во вторник, 31 августа, стало известно, что в центре Москвы на Ленинском проспекте и Крымском Валу неизвестный обмазал 400 самокатов солидолом. Позже уточнялось, что число поврежденной техники приблизилось к тысяче — их стало 800.

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