Страховщики оценили риск пешеходов от электросамокатов

Эксперты «Альфастрахования» выяснили, что при авариях с электросамокатами третьи лица, включая пешеходов и автомобилистов, получают травмы только в шести процентах случаев. В 90 процентах аварий пострадавшими становятся сами водители самокатов, передает РБК.

Специалисты оценили обращения, поступившие в «Альфастрахование» летом 2021 года. Проанализировав произошедшие аварии, страховщики заявили, что риск пешеходов от электросамокаов преувеличен.

Материалы по теме Преображение столицы Как изменился архитектурный облик Москвы за 10 лет Опасные игрушки Мосгордума работает над правилами для самокатов

Почти 70 процентов травм, за компенсацией по которым россияне обратились в организацию, они приобрели самостоятельно. Еще 24 процента клиентов не пострадали сами, но уронили при падении с самоката телефон (единожды — ноутбук).

«Таким образом, в подавляющем большинстве происшествий пострадавшими оказывались сами пользователи самокатов, и довольно редко — третьи лица», — подчеркнули эксперты. «Травмоопасность для окружающих при управлении электросамокатом значительно ниже общепринятых представлений», отметили они.

При этом причинения владельцами самокатов вреда окружающим обладают «единичным характером». Однако объем страховых выплат, направленным клиентам кикшеринга, увеличился в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают эту ситуацию с ростом популярности электросамокатов и числа поездок.

В среднем за один страховой случай россиянам выплачивали порядка 50 тысяч рублей, что в два раза превышает сумму выплат по сравнению с 2020 годом.

Ранее стало известно, что в России резко возросло число ДТП с электросамокатами. Всего в стране за семь месяцев 2021 года произошло около 270 таких аварий.