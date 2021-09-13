Крупнейший производитель электросамокатов избавился от мужчин

В Индии на новом заводе компании Ola Electric Mobility будут работать исключительно женщины. Планируется, что к 2022 году фабрика будет выпускать ежегодно по 10 миллионов электросамокатов, или 15 процентов от всего мирового производства. О крупнейшем в мире заводе без мужчин сообщает Bloomberg.

Строительство завода Futurefactory в Кришнагири оценивается в 330 миллионов долларов. После расширения в 2022 году предприятие, как ожидается, будет выпускать самокаты каждые две секунды. Для достижения этой цели на нем будут работать более 10 тысяч женщин и трех тысяч роботов.

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Ola планирует в конечном счете выпускать все виды электронного транспорта, включая трехколесные и легковые автомобили. Глава компании Бхавиш Аггарвал отмечает, что Ola дает миру «чистую мобильность, отрицательный углеродный след и инклюзивную рабочую силу».

При этом Аттарвал подчеркивает, что Futurefactory — единственное автомобильное производство, где работают только женщины. «Предоставление женщинам экономических возможностей улучшает не только их собственную жизнь, но и жизнь их семей и даже всего общества. <…> Для того, чтобы Индия стала мировым производственным центром, мы должны уделять первоочередное внимание повышению квалификации и созданию рабочих мест для женщин», — заключил основатель компании.



Несмотря на усилия по обеспечению гендерного равенства, достичь его пока не удалось. Пандемия сильнее ударила именно по женщинам, поскольку они чаще заняты в отраслях, которые больше всего пострадали от коронавируса. Кроме того, женщины чаще сталкивались с сокращениями и увольнениями и чаще уходили с работы, чтобы присматривать за детьми. Вследствие этого уровень безработицы среди женщин рос быстрее общего уровня.