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Минтранс и МВД дали определение электросамокатам

Минтранс и МВД разработали поправки в ПДД, где дали определение электросамокатам
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Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Минтранс и МВД России разработали поправки к правилам дорожного движения (ПДД), в которые впервые дали определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатам, гироскутерам, сигвеям и другим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно документу, под термином «средство индивидуальной мобильности» подразумевается «индивидуальное транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей). К таким транспортным средствам отнесены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные устройства.

Поправки предполагается внести в постановление совета министров — правительства России от 23 октября 1993 года «О правилах дорожного движения».

Ранее в ведомствах указывали, что в российском законодательстве статус средств индивидуальной мобильности до сих пор не определен, что не позволяет внести их в правила дорожного движения.

В июле глава ГИБДД России Михаил Черников предлагал ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избегать участившиеся аварии. Он пояснил, что важно законодательно урегулировать новый вид транспорта, так как электросамокаты могут быть опасны в потоке пешеходов.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предлагал обязать владельцев самокатов, моноколес и сигвеев регистрироваться на сайте Госавтоинспекции (ГИБДД). Такие меры могли бы помочь решить проблему с самокатами, движение которых сейчас никак не регулируется, считает депутат.

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