Автоэксперт назвал три причины высокой смертности на российских дорогах

Автоэксперт Шкуматов: отсутствие барьеров и освещения на дорогах являются причинами ДТП

Высокая смертность в ДТП на российских дорогах связана с тремя причинами. Их назвал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Первой причиной, по мнению автоэксперта, является отсутствие барьерных ограждений для разделения встречных полос. «На дорогах, где устанавливается барьерное ограждение, то есть устанавливается отбойник, смертность падает. Конечно, не до нуля, но падает до 80 процентов», — заявил Шкуматов.

Вторая названная специалистом причина — это отсутствие освещения. Большинство аварий происходят в темное время суток, заявил он.

Последним фактором, способствующим высокой смертности на дорогах, является небольшое количество регулируемых пешеходных переходов. В России надо переходить к регулируемым переходам со светофорами и вызывной кнопкой, считает Шкуматов.

Ранее президент России Владимир Путин описал статистику смертности при ДТП на российских трассах фразой «как при военных действиях». Глава государства отметил, что необходимо добиваться снижения смертности на дорогах, и поручил продолжать соответствующую работу с сотрудниками правоохранительных органов и дорожниками.