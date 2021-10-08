Путин описал смертность на дорогах в России фразой «как при военных действиях»

Необходимо добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в авариях столько людей, «как при военных действиях». Этой фразой смертность при ДТП описал президент России Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо продолжать соответствующую работу с сотрудниками правоохранительных органов и дорожниками.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о плохом состоянии дорог в российских регионах. По словам президента, данная проблема известна, но постепенно уже решается. Так, в первую очередь внимание уделили федеральным трассам, так как это основные магистрали, создающие каркас всей сети, объяснил глава государства. В настоящее время примерно 85 процентов этих дорог уже приведено в нормативное состояние, добавил российский лидер.