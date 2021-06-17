В Госдуму внесли законопроект о снижении нештрафуемого порога скорости в городах

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Родион Букачаков («Единая Россия») предложил снизить нештрафуемый порог скорости в городах. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе данных.

Согласно документу, водителей предлагается штрафовать на 500 рублей за превышение максимальной скорости в населенных пунктах на 10–20 километров в час.

Согласно пояснительной записке, внесенный законопроект направлен на уменьшение количества ДТП, возникающих при превышении скорости.

Ранее в правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. В дептрансе столицы считают, что таким образом улучшится безопасность дорожного движения и повысится дисциплина водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения порога.