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В Госдуму внесли законопроект о снижении нештрафуемого порога скорости в городах

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Родион Букачаков («Единая Россия») предложил снизить нештрафуемый порог скорости в городах. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе данных.

Согласно документу, водителей предлагается штрафовать на 500 рублей за превышение максимальной скорости в населенных пунктах на 10–20 километров в час.

Согласно пояснительной записке, внесенный законопроект направлен на уменьшение количества ДТП, возникающих при превышении скорости.

Ранее в правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. В дептрансе столицы считают, что таким образом улучшится безопасность дорожного движения и повысится дисциплина водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения порога.

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