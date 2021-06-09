Совфед прокомментировал идею снизить скорость в городах до 30 километров в час

Идея снижения скорости на улицах с 60 до 30 километров в час не является оправданной для крупных городов, учитывая, что там водителям приходится проезжать большие расстояния. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что снижение скорости до 30 километров в час правомерно лишь для небольших городов, но там, как правило, такие ограничения уже существуют. Что же касается крупных городов, тем более столицы, то это ограничение не оправдано.

«Если учесть расстояния, которые приходится преодолевать, например, из спальных районов Москвы до центра, не говоря о необходимости пересечения города, когда расстояние может составлять 50 и даже больше километров», — прокомментировал Васильев.

По его мнению, на некоторых улицах города такие ограничения следует ввести, так как «на отдельных узких улочках скорость выше 30 километров в час чревата серьезными последствиями».

Ранее сообщалось, что ГИБДД поддерживает инициативу снизить скорость движения в городах и населенных пунктах с 60 до 30 километров в час. Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, при этом он подчеркнул, что снижать скорость следует индивидуально и обоснованно для каждой улицы.