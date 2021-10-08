Российских водителей предупредили о штрафе за перестроение без поворотника

За перестроение без включенного поворотника водителю может грозить штраф 500 рублей

Водителю, который перестраивается без включенного поворотника, может грозить штраф в размере 500 рублей. Об этом в пятницу, 8 октября, предупреждает Autonews.

Перестроение без поворотника является одним из самых распространенных нарушений среди российских автомобилистов, причем многие из них даже не задумываются о том, что это нарушение правил дорожного движения (ПДД) и за него предусмотрено административное наказание.

В самих правилах говорится, что «невыполнение требования подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой» может повлечь за собой предупреждение или штраф. Вычислить таких нарушителей помогают «скрытые патрули».

Кроме того, внезапное перестроение без предупреждения может закончиться серьезным ДТП. Такое нарушение подходит под определение «опасного вождения» и его хотят закрепить в проекте нового КоАП.

Ранее в сентябре стало известно, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах.