Российским водителям назвали лучшее время для установки зимней резины

Директор сети автосалонов Fresh Auto: сменить летнюю резину на зимнюю нужно до 1 декабря

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов назвал лучшее время для установки зимней резины в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, рекомендуется менять сезонную резину при среднесуточной температуре плюс четыре градуса. Он добавил, что по Правилам дорожного движения летние покрышки необходимо заменить на зимние не позже первого декабря. В регионах дата устанавливается в зависимости от погодных условий.

«Необходимо учитывать, что, как только температура систематически начнет снижаться, на шиномонтажах образуются очереди, поэтому стоит "переобуть" авто немного ранее», — сказал Рязанов.

Автоэксперт подчеркнул, что если толщина протектора менее четырех миллиметров, или истек срок годности резины, то необходимо покупать новые шины. Он порекомендовал «липучку» для мягкой зимы и шипованную резину для суровой зимы за городом.

Ранее пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец сообщила, что цены на зимние шины в России выросли на 25 процентов еще до начала сезона замены. Шины подорожали в том числе, из-за роста цен на сырье, инфляции и систем маркировки, однако в сегменте дешевых шин может наступить дефицит.