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В России подорожали зимние шины

Цены на комплекты зимних шин выросли на 25 процентов до начала сезона замены
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Фото: Soeren Stache / globallookpress.com

Цены на зимние шины в России выросли на 25 процентов еще до начала сезона замены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря портала об автомобилях «Дром» Марию Погребец.

Шины подорожали в том числе, из-за роста цен на сырье, инфляции и систем маркировки, однако в сегменте дешевых шин может наступить дефицит. «Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит автомобильных шин, в первую очередь в более доступных нишах», — прокомментировала Погребец. Сейчас стоимость комплекта зимней резины, бывшего в употреблении, составляет в среднем в 14,4 тысячи рублей. Новый комплект стоит больше 44 тысяч рублей.

По словам Поргебец, с 27 сентября по 3 октября спрос на зимнюю резину в России вырос на 105 процентов. Большинство автомобилистов (75 процентов) предпочитают использовать шины с шипами.

Как говорил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, устанавливать зимнюю резину нужно при дневной температуре ниже семи градусов. «Семь градусов — это порог, когда эффективность летней резины по торможению сравнивается с зимней», — объяснил он.

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