Минтранс захотел ввести ответственность такси-сервисов перед пассажирами при ДТП

Минтранс разработал законопроект, предусматривающий с весны 2023 года ответственность для сервисов заказа такси перед пассажирами, пострадавшими в ходе поездки. Документ размещен на портале regulation.gov и сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Материалы по теме Ничего себе поездочка Почему москвичи все чаще становятся жертвами таксистов Ценовые войны Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси

Проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» касается деятельности агрегаторов по заказу такси и самозанятых перевозчиков и затрагивает в основном вопросы безопасности пассажиров и их багажа. Главные пункты предлагается ввести с 1 сентября 2022 года.

Предполагается, что сервисы заказа такси наравне с перевозчиком будут нести ответственность за передачу заказа перевозчику без соответствующего разрешения в случае, если пассажиру или его имуществу был причинен вред во время поездки. Кроме того, солидарную ответственность служба заказа такси будет нести и в случае причинения вреда пассажиру, если водителем такси имеет статус самозанятого, однако его ОСАГО не смогло покрыть реальный ущерб от инцидента. При этом в дальнейшем сервис будет иметь право взыскать сумму, выплаченную за причинение указанного вреда, в полном объеме непосредственно с лица, причинившего вред.

Этот законопроект входит в так называемый «Кодекс таксиста», который совместно разработали Минтранс и Минэкономразвития. 22 сентября документ рассмотрели в Совете Федерации. Авторы инициативы уверяют, что в нем отразят большинство проблем, с которыми встречается почти каждый россиянин, пользующийся такси.