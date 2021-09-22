Оценен вред агрегаторов такси

Исследователи из США оценили, к каким внешним выгодам и издержкам приводит пользование человеком агрегаторами такси. Несмотря на то, что единичная поездка снижает местное загрязнение воздуха, в целом пользование агрегаторами увеличивает внешние издержки для общества. Статья ученых опубликована в журнале Environmental Science & Technology.

Ранее было показано, что объем выброса некоторых загрязнителей воздуха при запуске двигателя автомобиля аналогичен таковому при нескольких сотнях километров пробега. Исследователи из Университета Карнеги — Меллона собрали данные о машинах агрегаторов такси и личных автомобилях. После этого они смоделировали последствия от запуска двигателя личного автомобиля и от путешествия на такси. Подсчитаны были и передвижения таксиста между заказами.

Выяснилось, что в среднем поездка с помощью агрегатора такси наносила вполовину меньший ущерб, чем запуск холодного двигателя автовладельцем. В то же время водители агрегаторов проводили большую часть своего времени в ожидании или перемещаясь без пассажиров между заказами. Потребление ими топлива — и, как следствие, выбросы парниковых газов — было на 20 процентов выше, чем у личного автотранспорта. Кроме того, наличие на дорогах таксистов приводило к большему шумовому загрязнению, пробкам и риску столкновений.

Таким образом, по подсчетам исследователей, предпочтение агрегаторов такси поездке на личном авто увеличивало убыток для общества на 30-35 процентов — около 32-37 центов (около 23-27 рублей). В случаях, когда поездка с помощью агрегатора такси предпочиталась общественному транспорту, ущерб вырастал втрое. Эти внешние издержки выражаются в повышенном риске смертности, ущербе для инфраструктуры, увеличении числа пробок, объясняют ученые.

В то же время их моделирование показало, что в случае, если поездка на такси выполнялась с попутчиком, ущерб от нее был ниже, чем от пользования личным транспортным средством.

