«Яндекс» запустит беспилотное такси

Компания «Яндекс» объявила о планах запустить тестирование беспилотного такси осенью 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

«"Яндекс" запустит тестирование беспилотного такси в Москве. Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года в районе Ясенево на юге столицы», — сказали в компании.

Беспилотное такси будет доступно в стандартном приложении «Яндекс Go», но для тестов требуется предварительно заполнить заявку. Осенью сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в районе станций метро «Битцевский парк», «Новоясеневская» и «Ясенево».

В компании отмечают, что условия запуска беспилотных такси в России по-прежнему находятся в проекте: «Сейчас мы ждем ее одобрения соответствующими ведомствами. Это позволит нам приступить к полноценному запуску сервиса беспилотного такси».

Ранее дочерняя компания Google Waymo, которая специализируется на беспилотных автомобилях, запустила в городе Сан-Франциско программу такси без водителя. Во время поездки происходящее на дороге транслируется на экран в автомобиле. В салоне также есть кнопка, нажав на которую можно остановить автомобиль в случае необходимости.