В Сан-Франциско запустили беспилотное такси

Дочерняя компания Google Waymo, которая специализируется на беспилотных автомобилях, запустила в городе Сан-Франциско программу такси без водителя. Желающие смогут прокатиться на электрическом Jaguar I-PACE, сообщается на сайте производителя.

Пока программа Trusted Tester работает в тестовом режиме. Таким способом компания движется в сторону будущего с «полностью автономными поездками». Для участия в эксперименте необходимо скачать приложение Waymo One, где после поездки можно оставить отзыв. Однако публично делиться мнением запрещено. Изначально компания проводила тестирование с избранными пассажирами, однако решила расширять круг пользователей.

Участники вызывают автомобиль через программу и указывают место, в которое поедут. Во время поездки происходящее на дороге транслируется на экран в автомобиле. В салоне также есть кнопка, нажав на которую можно остановить автомобиль в случае необходимости. Машину также подготовили для пассажиров с «любым уровнем мобильности», оборудовав внутри место для инвалидной коляски.

Ранее источник в Минтрансе рассказал о скором тестировании беспилотных автомобилей без инженера-испытателя на борту в некоторых российских городах. Беспилотников решили выпустить на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, подмосковного Сколково и Иннополиса в Татарстане.