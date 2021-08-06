В российских городах запустят автомобили без водителей

Осенью 2021 года в ряде российских городов начнется тестирование беспилотных автомобилей высокого уровня автономности, то есть без водителя в салоне, заявил замминистра Минэкономразвития России Владислав Федулов. Города для испытаний еще не выбраны, но уже известно, что среди них будет Москва, передает «Прайм».
По словам Федулова, выступившего в прямом эфире Telegram-канала «Диалог», документация для запуска тестирования беспилотных авто разработана совместно с «Яндексом», теперь ее нужно согласовать с контролирующими органами, «чтобы они понимали, как такие беспилотные автомобили будут двигаться по дороге». «Надеюсь, что осенью такие беспилотники могут появиться на дорогах уже в более широком масштабе — то есть не на дорогах, а все-таки на определенных секторах города», — сказал чиновник.
Эксперимент рассчитан на три года, уточнил он. Предполагается, что его проведение поможет беспилотным машинам «без помех, с понятными правилами ПДД спокойно бороздить просторы любых городов», указал Федулов.
Ранее спецпредставитель президента России в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что беспилотные автомобили будут свободно ездить по дорогам через пять-десять лет, когда технологии станут по-настоящему неуязвимы к взломам.