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В России нашли способ снизить смертность в ДТП

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Фото: Pixabay

Минтранс России нашел способ снизить количество ДТП с летальным исходом в стране, сообщил министр ведомства Кирилл Богданов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, внедрение беспилотных машин на российских дорогах позволит снизить количество смертей в результате ДТП. «Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит на 8 процентов снизить количество погибших в ДТП к 2030 году», — сказал он, добавив, что использование беспилотников для грузовых перевозок позволит снизить их себестоимость на 15 процентов и ускорит доставку на 25 процентов.

Кроме того, Богданов рассказал, что в течение месяца будет подготовлена дорожная карта вместе с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», карту, чтобы обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева».

Ранее спецпредставитель президента России в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что беспилотные автомобили будут свободно ездить по дорогам через пять-десять лет, когда технологии станут по-настоящему неуязвимы к взломам. По его словам, чтобы беспилотники стали неотъемлемой частью дорожного траффика, необходимо развитие квантовой коммуникации, линии связи которой надежно зашифрованы.

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