Беспилотные автомобили выпустят на улицы российских городов

В ближайшее время в некоторых российских городах может начаться тестирование беспилотных автомобилей без инженера-испытателя на борту, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в Минтрансе.

Беспилотники без водителей в салонах в первую очередь выпустят на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Сколково (Подмосковье) и Иннополиса (Татарстан), уточнили в ведомстве. Технологически производители таких автомобилей уже готовы вывести их в городские условия.

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По данным издания, созданием беспилотных автомобилей в России заняты несколько коммерческих компаний и научных институтов: «Яндекс», КамАЗ, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). В 2018 году началось тестирование беспилотников на дорогах общего пользования, но с инженерами на борту.

Ранее в Минтрансе анонсировали испытания беспилотных автомобилей без участия водителей в период с 2021 по 2024-й. В ряде регионов для проведения эксперимента планируется создать зоны с сетями 5G. При этом в «Яндексе» изданию сообщили, что там создают беспилотные автомобили, которые могли бы ездить по дорогам общего пользования независимо от условий внешней среды и развитости инфраструктуры. В компании отметили, что беспилотники уже могут двигаться самостоятельно, но они должны научиться предсказывать изменения обстановки, так как не все ездят строго по правилам.

Замминистра Минэкономразвития России Владислав Федулов заявил, что документация для запуска тестирования беспилотных авто разработана совместно с «Яндексом», теперь ее нужно согласовать с контролирующими органами, «чтобы они понимали, как такие беспилотные автомобили будут двигаться по дороге». Эксперимент по тестированию беспилотных машин рассчитан на три года, уточнил он.