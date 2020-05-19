В России появится первая умная дорога

Первая российская умная дорога появится в Самарской области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

Для проекта использовали самую оживленную трассу города — Московское шоссе. Здесь также проходит эксперимент по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей. Умная дорога предполагает расположение специального волоконно-оптического кабеля, выступающего в роли акустического датчика. Он распознает вибрацию от объектов на дороге и передает компьютеру в машине информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X.

Благодаря этому водитель может сориентироваться даже при плохой видимости в ночное время, во время непогоды или в туман. Пока тестируется три сценария умной дороги: информирование о пешеходе на нерегулируемом пешеходном переходе, о работе дорожной техники и об открытом люке колодца на полотне.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

Обновленное Московское шоссе будет адаптировано и для беспилотных авто. По словам представителя некоммерческого партнерства ГЛОНАСС, подобный проект станет первым в России, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, используя данные от инфраструктуры и других транспортных средств. Проект будет запущен до конца мая.

В 2021 году на российских дорогах могут появиться также умные «лежачие полицейские». Они самостоятельно определят, надо ли поднимать барьер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru