Службы такси в России захотели заставить отвечать за здоровье пассажиров

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) захотело заставить агрегаторы такси и таксопарки нести ответственность за здоровье пассажиров. Такая инициатива направлена главе думского комитета по транспорту и строительству Евгению Москвичеву. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Объединение предложило дополнить законопроект о регулировании рынка таксомоторных перевозок. Он прошел первое чтение в 2018 году, но с тех пор больше депутатами не рассматривался. Общественники считают, что в документ следует включить понятный механизм урегулирования инцидентов с пассажирами, а также компенсации ущерба пострадавшему в ДТП пассажиру.

Сегодня, если здоровью или имуществу пассажира в результате аварии был причинен ущерб, при доказанной вине водителя он может получить компенсацию в пределах ОСАГО — до полумиллиона рублей. При этом, по действующему законодательству, агрегатор такси не несет ответственности за пассажира.

В августе 2019 года комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую редакцию проекта закона о регулировании деятельности такси. Один из пунктов в нем — запрет на работу без российских гражданства и прав. Эта мера может привести к росту цен на поездки.