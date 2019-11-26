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Раскрыты способы обмана таксистов

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Координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал о схемах, которые используют мошенники для обмана таксистов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 26 ноября.

«Первая и самая распространенная — это использование так называемых однодолларовых банковских карт. Это когда вы привязываете к аккаунту одноразовую карту, где находится небольшое количество денег, и совершаете поездку», — рассказал он.

Также, по его словам, довольно часто пассажиры во время поездки меняют способ оплаты с безналичного на наличный, однако водитель не обращает на это внимания. В результате пассажир уходит, а таксист остается без оплаты.

Проявлением так называемого потребительского терроризма координатор «Синих ведерок» назвал ситуацию, когда пассажир оценивает поездку негативно, после чего агрегатор дарит ему промо-код на бесплатный проезд.
По словам активиста, тысячи людей ездят таким образом бесплатно.

Шкуматов подчеркнул, что сегодня в России нет организации, которая бы защищала водителей и пассажиров, а новый закон о такси находится на стадии обсуждения.

В начале ноября появилась информация о том, что гендиректор компании Group-IB Илья Сачков открыл стрельбу по таксистам недалеко от Кремля. Позже Сачков заявил, что он распылил в лицо замахнувшемуся на него водителю газовый распылитель УДАР. Инцидент, по его словам, произошел из-за нежелания автомобилистов, не имевших специальных «желтых» номеров такси, открыть проезд у гостиницы.

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