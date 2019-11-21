Глава Group-IB прокомментировал «стрельбу по таксистам» у Кремля

Основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков рассказал свою версию произошедшего возле отеля Four Seasons 20 ноября. Его позицию публикует Telegram-канале компании. Сачков также записал видео, в котором подробно рассказал о случившемся.

По его словам, днем 20 ноября несколько десятков автомобилей, не имевших специальных «желтых» номеров такси, перекрыли проезд у гостиницы, из-за чего образовалась пробка. «Я попросил метрдотеля навести порядок на проезжей части возле отеля, но он ответил, что не сможет помочь. Тогда я лично обошел все машины "такси" и попросил водителей уехать — две машины уехали, остальные остались», — рассказал Сачков.

Торопившийся на встречу глава Group-IB еще раз попросил таксистов не создавать затор, после чего один из водителей выскочил из машины с угрозами. На просьбы успокоиться мужчина не реагировал. Сачков настаивает на том, что агрессия исходила от водителей. Заметив конфликт, к Сачкову подошли и другие таксисты, а первый, как он утверждает, замахнулся на него.

В этот момент он достал газовый распылитель УДАР (устройство дозированного аэрозольного распыления) и распылил его содержимое агрессору в плечо. «Это остановило нападавших, газ не нанес им телесных повреждений», — говорится в сообщении Group-IB. Стрельбы по таксистам из газового пистолета, о которой сообщали СМИ, не было, утверждает основатель компании.

По словам Сачкова, он первым написал заявление на нападавшего, водитель такси подал жалобу после него. Предприниматель призвал СМИ дождаться видеозаписи инцидента с камер наблюдения, которая, как он говорит, должна подтвердить его версию произошедшего.

Group-IB — компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничества, официальный партнер Интерпола и Европола. Основана в 2003 году студентами кафедры информационной безопасности МГТУ имени Баумана.

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