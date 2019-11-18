Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег. Об этом в понедельник, 18 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По его словам, данное решение было принято несколько дней назад, однако приказ появился лишь 18 ноября. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

По данным следствия, прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам 18 сентября. В результате один сотрудник полиции погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. В отношении сотрудника возбудили уголовное дело.

По неофициальным данным, страж порядка занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно. Также сообщалось, что Смирнов расстрелял коллег из-за подброшенной тысячи рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.

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