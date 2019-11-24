В России напали с ножом на таксиста

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на водителя такси. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Инцидент произошел на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе около четырех часов утра.

По предварительной информации, трое мужчин переходили дорогу. Один из них забрался на BMW. Водитель вышел из автомобиля, завязался конфликт, и один из пешеходов нанес таксисту ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.

В начале ноября сообщалось, что гендиректор компании Group-IB Илья Сачков открыл стрельбу по таксистам недалеко от Кремля. Сам Сачков утверждает, что конфликт спровоцировали водители автомобилей без желтых номеров такси, а он лишь распылил в лицо замахнувшемуся на него агрессору газовый распылитель УДАР.

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