В России улучшат законы о такси

Модернизация законов о такси с учетом цифровизации будет одной из главных тем для рабочей группы, созданной профильными ведомствами по поручению вице-премьера Максима Акимова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Заместитель председателя правительства поручил Минэкономразвития, Минтрансу и АНО «Цифровая экономика» до 30 ноября сформировать рабочую группу для усовершенствования законодательства в сфере такси. Это соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

Группа должна в течение осени подготовить предложения о том, как внедрить программно-аппаратные комплексы для медицинских осмотров, устройств мониторинга усталости водителей и электронного путевого листа.

В Госдуме выразили удивление в связи с поручением Акимова, поскольку структура будет фактически работать параллельно с нижней палатой парламента, где законопроект об агрегаторах такси готовят с 2015 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!