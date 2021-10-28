Часть российских водителей предупредили о подорожании страховки

«Известия» со ссылкой на ЦБ: лихачи и таксисты будут платить за ОСАГО больше

Часть российских водителей предупредили о подорожании обязательного страхования, так как Центробанк объявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО и изменить региональные коэффициенты. Об этом пишут «Известия».

Так, автостраховка может подорожать для молодых водителей, часто попадающих в аварии россиян и таксистов.

Диапазон базовых ставок по ОСАГО планируется расширить в обе стороны на 10 процентов для частных автомобилей, на 4,9 процента — для общественного транспорта и на 30 процентов — для такси. Благодаря нововведению страховые компании смогут увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

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Согласно расчетам ведомства, тарифный коридор для транспортных средств категорий «A» и «M», находящихся в собственности как физических, так и юридических лиц, составит от 438 до 2013 рублей. От 1152 рублей до 4541 рубля — для транспортных средств категорий «B», «BE» юридических лиц, в том числе для транспортных средств специального назначения и транспортных средств оперативных служб. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей тарифный коридор составит от 2224 до 5980 рублей, при этом для такси — от 2014 до 12 505 рублей.

Кроме того, территориальный коэффициент в Москве и Казани, считающихся наиболее опасными с точки зрения ПДД, планируют снизить с 1,9 до 1,8. В Санкт-Петербурге его могут снизить с 1,72 до 1,64, а в Новосибирске — с 1,63 до 1,56. Однако в Севастополе, Симферополе и Назрани коэффициент поднимут с 0,64 до 0,76. В Магадане он также увеличится с 0,73 до 0,82.

Также отмечается, что для молодых водителей без опыта в возрасте от 16 до 21 года страховка подорожает, а для россиян с опытом вождения стоимость страховки снизится. «В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до восьми процентов, для аккуратных и безаварийных — еще до восьми процентов. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше», — отметили в ЦБ.

В августе в России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО — с 22 августа автомобилисты не должны представлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.