Госдума поддержит отмену обязательного техосмотра

После окончания периода нерабочих дней, которые в большинстве регионов страны продлятся с 30 октября по 7 ноября, Госдума рассмотрит законопроект об отмене обязательного техосмотра транспорта физических лиц. Большинство фракций планируют поддержать инициативу, пишут «Известия».

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член «Единой России», один из авторов законопроекта Евгений Москвичев подчеркнул, что депутаты видят, как россияне самостоятельно обслуживают свои автомобили и наблюдают за их состоянием. «Безусловно, комитет данную инициативу поддержит», — отметил он.

В КПРФ также поддержали закон об отмене обязательного техосмотра. Член фракции Алексей Куринный напомнил, что его соратники ранее уже вносили в Госдуму подобную инициативу, однако ее отклонили. Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов добавил, что его партия еще семь лет назад выступала за это нововведение.

«Мы считаем, что ответственность за состояние автомобиля прежде всего должен нести его владелец, а не организации, которые зачастую просто продавали заключения о техосмотре», — подчеркнул зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов предполагает, что большинство российских автовладельцев отнесутся к законопроекту позитивно. По его мнению, водители ждут таких изменений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил отмену обязательного техосмотра по инициативе «Единой России». Он считает, что закон освободит автомобилистов от излишней и порой неэффективной процедуры.